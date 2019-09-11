جنايات واسط: السجن ٢١ عاما على اشهر مخترق لصفحات فيسبوك

اصدرت محكمة جنايات واسط اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لفترة21 عاما، على "اشهر" مخترق للصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي في الكوت .
واضاف "فقد نظرت المحكمة اليوم في ثلاث دعاوى من بين عشرات الدعاوى المسجلة ضده ، وقد اصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات عن كل قضية وفق المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات العراقي".
يذكر ان مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب واسط بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارتية تمكنت من القاء القبض قبل مايقارب شهرين على المتهم المذكور والذي يحمل توقيع جعفر الحمداني ،ووجد بحوزته اجهزة اتصال حديثه.
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