جنايات واسط: السجن ٢١ عاما على اشهر مخترق لصفحات فيسبوك

وقالت في بيان، ان "محكمة الجنايات عقدت اليوم جلسة للمرافعة فيما يخص الدعاوى المقامة على المتهم عبد الملك شاكر الركابي نتيجة قيامه باختراق الصفحات الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي facebook لعدد من المواطنين ، وتسببه بمشاكل اجتماعية كبيرة نتيجة نشره لمعلومات وصور شخصية".واضاف "فقد نظرت المحكمة اليوم في ثلاث دعاوى من بين عشرات الدعاوى المسجلة ضده ، وقد اصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات عن كل قضية وفق المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات العراقي".

يذكر ان مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب واسط بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارتية تمكنت من القاء القبض قبل مايقارب شهرين على المتهم المذكور والذي يحمل توقيع جعفر الحمداني ،ووجد بحوزته اجهزة اتصال حديثه.