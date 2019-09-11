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جنايات واسط: السجن ٢١ عاما على اشهر مخترق لصفحات فيسبوك

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اصدرت محكمة جنايات واسط اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لفترة21 عاما، على "اشهر" مخترق للصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي في الكوت .
وقالت في بيان، ان "محكمة الجنايات عقدت اليوم جلسة للمرافعة فيما يخص الدعاوى المقامة على المتهم عبد الملك شاكر الركابي نتيجة قيامه باختراق الصفحات الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي facebook لعدد من المواطنين ، وتسببه بمشاكل اجتماعية كبيرة نتيجة نشره لمعلومات وصور شخصية".

واضاف "فقد نظرت المحكمة اليوم في ثلاث دعاوى من بين عشرات الدعاوى المسجلة ضده ، وقد اصدرت حكما بالسجن لمدة 7 سنوات عن كل قضية وفق المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات العراقي".

يذكر ان مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب واسط بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارتية تمكنت من القاء القبض قبل مايقارب شهرين على المتهم المذكور والذي يحمل توقيع جعفر الحمداني ،ووجد بحوزته اجهزة اتصال حديثه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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