شركة أمريكية تطهر حياً سكنياً من الألغام غير المنفلقة غرب الانبار

أعلن قائممقام قضاء راوه بمحافظة الانبار حسين علي العكيدي، الاربعاء، عن قيام شركة أمريكية بتطهير حي سكني من الالغام غير المنفلقة في المناطق الغربية للمحافظة .
واضاف ان" الشركة المعنية ابطلت مفعول المئات من الاجسام المفخخة بعد الاستدلال على اماكن وجودها من قبل القوات الامنية"، مبيناً ان" تنظيم داعش استخدم اثناء سيطرته على القضاء عملية تفخيخ لكافة الطرق الرئيسية والفرعية والاحياء السكنية وبكميات كبيرة تفوق الخيال داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي ادى الى الاستعانة بالشركة المعنية".
وأوضح العكيدي، أن" الشركة رفعت وبواسطة عجلات حمل الاسلحة التي تم ضبطها وابطال مفعولها تمهيداً لإتلافها"، مشيراً الى ان" الهدف من الحملة لتطهير كافة المناطق المحررة من خطر الاسلحة الغير منفلقة تمهيداً لعودة الأسر النازحة الى مناطق سكناها".
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