شركة أمريكية تطهر حياً سكنياً من الألغام غير المنفلقة غرب الانبار

وقال العكيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة تتراتيك الامريكية المختصة بمعالجة الالغام، تمكنت من تطهير منطقة دور واطئة الكلفة بقضاء رواه غربي الانبار، من مخلفات تنظيم داعش ابان سيطرته على القضاء".واضاف ان" الشركة المعنية ابطلت مفعول المئات من الاجسام المفخخة بعد الاستدلال على اماكن وجودها من قبل القوات الامنية"، مبيناً ان" تنظيم داعش استخدم اثناء سيطرته على القضاء عملية تفخيخ لكافة الطرق الرئيسية والفرعية والاحياء السكنية وبكميات كبيرة تفوق الخيال داخل الأحياء السكنية، الأمر الذي ادى الى الاستعانة بالشركة المعنية".

وأوضح العكيدي، أن" الشركة رفعت وبواسطة عجلات حمل الاسلحة التي تم ضبطها وابطال مفعولها تمهيداً لإتلافها"، مشيراً الى ان" الهدف من الحملة لتطهير كافة المناطق المحررة من خطر الاسلحة الغير منفلقة تمهيداً لعودة الأسر النازحة الى مناطق سكناها".

