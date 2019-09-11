القبض على ارهابي في الموصل بعد عودته من كركوك

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن القبض على احد "الارهابين" بعد عودته من كركوك. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع لواء ٩٢ واثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من متابعة احد الارهابيين الهاربين الى كركوك بعد التحرير وتلقي القبض عليه في كمين نصب له بسيطرة المدخل الشرقي لتلعفر في الموصل.



وأوضحت في بيانها، أن المعتقل هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.



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