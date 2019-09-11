بالفيديو: مواكب العزاء ترفع شعارات مناهضة للفساد ومطالبة بالاصلاح

على مدار الأيام العشرة الأولى من شهر محرم تمتلىء شوارع مدينة الحلة وبشكل يومي بالمئات من مواكب العزاء، وتصل حركة المواكب ذروتها في يومي التاسع والعاشر من محرم. وعمدت غالبية المواكب هذا العام الى إطلاق شعارات مناهضة للفساد ومطالبة باصلاح الحال في البلاد مؤكدة ان من الخطأ حصر ثورة الحسين بطقوس محددة.



وهكذا تدخل الشعائر الحسينية على خط الوسائل السلمية التي تسلكها الجماهير، للمطالبة بالإصلاح وتصحيح الاعوجاج الذي سببته الأخطاء المتراكمة للحكومات المحلية والمركزية منذ أكثر من خمسة عشر عاما من الحكم. ويقول أصحاب هذه المواكب التي تردد شعارات تندد بما يجري في البلاد من خراب ودمار، أنهم يسعون الى إعطاء فهم جديد للشعائر الحسينية مغاير عما هو سائد في المجتمع، خاصة وأن ثورة الامام الحسين تركزت على محاربة الظلم وتعرية حكام الفساد في الأمة.وهكذا تدخل الشعائر الحسينية على خط الوسائل السلمية التي تسلكها الجماهير، للمطالبة بالإصلاح وتصحيح الاعوجاج الذي سببته الأخطاء المتراكمة للحكومات المحلية والمركزية منذ أكثر من خمسة عشر عاما من الحكم. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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