أتعانين من جفاف وتقشر البشرة؟ العلاج في هذا المكون الطبيعي!

يعاني بعض الاشخاص من مشكلة تقشر جلد اليدين. ويرتبط هذا بأسباب مختلفة منها جفاف البشرة والإكزيما والصدفية والمناخ البارد والجاف والغسل المتكرر لليدين واستخدام منتجات كيميائية او التعرض لتأثير بعض الأدوية او العدوى الفطرية او النقص في بعض الفيتامينات. ويمكن حل هذه المشكلة باستخدام منتجات العناية الصيدلانية. لكن من الممكن ايضاً الاستفادة من خصائص بعض المكونات الطبيعية مثل اللبن الزبادي. فهو غني بالأحماض والانزيمات والمعادن التي تساعد على شفاء الجلد وترطيبه. ولاستخدامه امزجي ملعقتي طعام منه مع نصف ثمرة موز مسحوقة حتى تحصلي على كريم متجانس. Advertisements طبقي المزيج على المنطقة المصابة من البشرة واتركيه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر. ومن أجل التخلص من المشكلة نهائياً من المفيد تكرار الوصفة مرتين يومياً.

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