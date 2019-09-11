قائممقام المناذرة: السيطرة على التسرب في مشروع ماء الحيرة

أعلن قائممقام قضاء المناذرة في محافظة النجف عبد الكريم جودي رفيش، الأربعاء، السيطرة على تسرب غاز الكلور في مشروع ماء الحيرة، مشيراً إلى أن المصابين الأربعة جراء التسرب يتمتعون الآن بصحة جيدة.
وقال رفيش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تمت السيطرة على تسرب قنينة كلور بسعة طن ونصف الطن، في مشروع ماء ناحية الحيرة، وكان عدد المصابين أربعة موظفين بضمنهم مهندس المشروع وتم نقلهم إلى مستشفى المناذرة العام لتلقي العلاج والآن يتمتعون بصحة جيدة".
وأضاف رفيش، أنه "لم يتم تسجيل خسائر مادية أو أرواح بشرية" مشيراً إلى "نقل القنينة القديمة إلى مديرية ماء النجف الأشرف لغرض معالجتها، وتزويد المشروع بقنينة أخرى لغرض الاستمرار بتشغيل المشروع وتدفق الماء الى بيوت ناحية الحيرة".
وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، تعرض أربعة أشخاص للاختناق جراء تسرب لغاز الكلور في مشروع ماء الحيرة.
وأضاف رفيش، أنه "لم يتم تسجيل خسائر مادية أو أرواح بشرية" مشيراً إلى "نقل القنينة القديمة إلى مديرية ماء النجف الأشرف لغرض معالجتها، وتزويد المشروع بقنينة أخرى لغرض الاستمرار بتشغيل المشروع وتدفق الماء الى بيوت ناحية الحيرة".
وكانت دائرة صحة النجف أعلنت، تعرض أربعة أشخاص للاختناق جراء تسرب لغاز الكلور في مشروع ماء الحيرة.
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