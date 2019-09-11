احباط محاولة تهريب 4 عجلات في العراق 'صور'

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن إحباط محاولة تهريب 4 عجلات دون الموديل بميناء أم قصر الجنوبي في البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها تمكنت من إحباط محاولة تهريب (4) عجلات دون الموديل والتي يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة".

واضافت ان "عملية الضبط تمت استنادا إلى قرار قاضي تحقيق ام قصر وبالتعاون والتنسيق بين مديرية المنفذ وموظفي الكمارك، حيث تم الكشف المشترك على الحاوية حجم (40) قدم وتبين وجود العجلات المعدة للتهريب مخبأة خلف اثاث منزلي "، مشيرة الى انه "تم إعداد محضر ضبط أصولي بذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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