هيئة الحج والعمرة توضح قرار السعودية بشأن رسوم الدخول للمعتمرين والحجاج

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطات السعودية اصدرت قرارا باعادة هيكلة تأشيرات العمرة والحج المعمول بها سابقا، حيث فرضت رسوم تبلغ قيمتها (300) ريال سعودي على كل تأشيرة دخول للمعتمر او الحاج، عدا الضرائب الخدمية الاخرى".

Advertisements

واشار الى ان" القرار يشمل كل المعتمرين والحجاج سواء من يدخل لاول مرة او من كان قد دخل اكثر من مرة الى المملكة العربية السعودية".

وكانت وسائل الاعلام السعودية قد اعلنت عن ألغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.