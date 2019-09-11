اوضحت هيئة الحج والعمرة، الاربعاء، قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم تأشيرة الدخول للوافدين اليها من المعتمرين والحجاج.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "السلطات السعودية اصدرت قرارا باعادة هيكلة تأشيرات العمرة والحج المعمول بها سابقا، حيث فرضت رسوم تبلغ قيمتها (300) ريال سعودي على كل تأشيرة دخول للمعتمر او الحاج، عدا الضرائب الخدمية الاخرى".
واشار الى ان" القرار يشمل كل المعتمرين والحجاج سواء من يدخل لاول مرة او من كان قد دخل اكثر من مرة الى المملكة العربية السعودية".
وكانت وسائل الاعلام السعودية قد اعلنت عن ألغاء رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الحج والعمرة توضح قرار السعودية بشأن رسوم الدخول للمعتمرين والحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.