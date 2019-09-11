الشرطة النهرية تنقذ فتاة حاولت الانتحار في الناصرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن الشرطة النهرية انقذت فتاة حاولت الانتحار في الناصرية.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "الشرطة النهرية تمكنت من خلال تجوال مفارزها على مدار الـ ( 24 ) ساعة في نهر الفرات وسط الناصرية، من انقاذ فتاة في الخامسة عشر من عمرها والتي القت بنفسها من اعلى جسر الحضارات في النهر بهدف الانتحار".

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واضاف انه "تم احالة الفتاة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.