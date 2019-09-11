صحة النجف: أربع حالات اختناق جراء تسرب لغاز الكلور في مشروع ماء الحيرة

أعلنت دائرة صحة النجف، الأربعاء، أن أربعة أشخاص تعرضوا للاختناق جراء تسرب لغاز الكلور في مشروع ماء الحيرة. وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستشفى المناذرة استقبل أربع حالات اختناق جراء تسرب غاز الكلور في مشروع ماء الحيرة".

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