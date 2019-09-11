بالفيديو: التشابيه... تجسيد لواقعة عمرها أكثر من 1400 عام!

فالواقعة التي يتجاوز عمرها الالف واربعمئة عام لا تزال تحكى الى الان، وباشكال متعددة، منها القصص والروايات ولكن ابرزها ما يعرف بالتشابيه. تلك التي تبدأ طقوسها من سرد المقتل الذي يعتبر القصة الرئيسة، الى المعركة التي تحتدم وسط الاحداث وتنتهي بسبي النساء وحرق الخيام.ويحاول القائمون على الامر هنا ايصال رسالة مفادها ان الامام الحسين هو رسالة للسلام لا للعنف، وليس حكرا على طائفة معينة، بل منارا وقصة للعالم اجمع يمكن الاستنباط منها بأن الحق هو المنتصر دائما.

وتحتضن أزقة وشوارع العديد من المحافظات سنويا المئات بل الالاف من تلك الطقوس والشعائر الدينية، والتي تنتهي عادة بعد أكثر من شهر بزيارة الاربعين في محافظة كربلاء، حيث يتوافد الملايين صوب تلك المحافظة لاتمام مراسم الزيارة.



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