بالفيديو: التشابيه... تجسيد لواقعة عمرها أكثر من 1400 عام!

التشابيه او التجسيد هي أحد الطقوس المتوارثة التي تسعى من خلالها مواكب عدة لايصال قصة الامام الحسين عليه السلام. مدينة بغداد هي احدى المدن التي تحتضن سنويا عشرات المواكب التي تروي تلك الواقعة.
ويحاول القائمون على الامر هنا ايصال رسالة مفادها ان الامام الحسين هو رسالة للسلام لا للعنف، وليس حكرا على طائفة معينة، بل منارا وقصة للعالم اجمع يمكن الاستنباط منها بأن الحق هو المنتصر دائما.
وتحتضن أزقة وشوارع العديد من المحافظات سنويا المئات بل الالاف من تلك الطقوس والشعائر الدينية، والتي تنتهي عادة بعد أكثر من شهر بزيارة الاربعين في محافظة كربلاء، حيث يتوافد الملايين صوب تلك المحافظة لاتمام مراسم الزيارة.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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