البرلمان يحدد موعد عقد جلسته الاولى وينشر جدول اعمالها

حدد مجلس النواب، الاربعاء، موعد عقد جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول، فيما نشر جدول اعمال الجلسة. وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "البرلمان حدد يوم السبت المقبل الموافق الـ14 من ايلول الحالي، موعدا لعقد جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول". واضافت ان "جدول اعمال الجلسة تضمنت ثمانية فقرات". Advertisements وادناه نص جدول اعمال جلسة السبت:



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