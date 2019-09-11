اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، أن من أحيا صفقة فساد الميتسوبيشي مجددا هو حلقة ضيقة في مصدر القرار، داعيا وزير الداخلية لاثبات التهم او ازالة الشبهات.
واعرب الاعرجي عن أعتقاده أن الذي أحيا الصفقة مجدداً، هو من الحلقة الضيقة في مصدر القرار وليس كما تشير بعض تصريحات مفتشية الداخلية، بل ربما تبلغت الأخيرة بتنفيذ الأمر.
واضاف الاعرجي، أملنا بالوزير في أن يجري التدقيقات والتحقيقات لإثبات الإتهام أو إزالة الشبهات، وفي كل الأحوال فإن تجديد الصفقة مع اجراء تعديلات لصالح الوزارة لم يكن كافياً وهو دليل على الفساد الذي لا يعفي من المسؤولية.
واثار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ضجة كبيرة بعد كشفه صفقة تجهيز قوات الوزارة بعجلات من نوع ميتسوبيشي والتي تضمنت شبهات فساد بقيمة تصل إلى 141 مليون دولار، إلا أن الصفقة تمت وتسلمت الوزارة وجبة أولى ضمت المئات منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي: من أحيا صفقة فساد الميتسوبيشي حلقة ضيقة في مصدر القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.