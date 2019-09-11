بالوثيقة.. مجلس الانبار يخاطب وزارة الهجرة بشان عوائل المفقودين والمختطفين من قبل 'داعش'

وجه مجلس محافظة الانبار، الاربعاء، كتابا الى وزارة الهجرة والمهجرين بشان عوائل المفقودين والمختطفين من قبل "داعش". وجاء في الوثيقة ان "رئيس مجلس محافظة الانبار احمد حميد شرقي وجه كتابا الى وزارة الهجرة والمهجرين بشمول عوائل المفقودين والمختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي بفئات عناية". Advertisements وبحسب الكتاب فان "ذلك يهدف الى شمولهم بالمنح بسبب ظروفهم المعاشية القاسية نتيجة فقدان ارباب عوائلهم وعدم وجود من يعيل تلك العوائل".



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