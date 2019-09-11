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نائب: شخصيات غير كفوءة حشرت بمناصب مهمة بالدولة

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اعتبر نائب عن تيار الحكمة، الاربعاء، ان بعض الكتل السياسية الكبيرة هيمنت على المشهد السياسي واخذت تتمدد على مساحات هي خارج مساحتها، منتقدا العودة الى نفس الاخطاء السابقة وحشر شخصيات غير كفوءة بمناصب مهمة بالدولة.

وقال جاسم البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض الكتل السياسية الكبيرة هيمنت على المشهد السياسي واخذت تتمدد على مساحات هي خارج مساحتها"، مشيرا الى ان "السياسي ينبغي عليه ان يتميز بثلاث صفات هي الاخلاق والمواطنة والصدق امام شعبه".

واضاف بخاتي، ان "عملية التسقيط والتشهير وتبادل الاتهامات الباطلة لن تجعلنا قريبين من الشعب، بل على العكس ستخلق حالة من العزلة بيننا وبين الجماهير"، لافتا الى ان "حالة التشظي التي يعيشها البرلمان نتيجة لتبادل الاتهامات وضعته في حال لايحسد عليه".

واكد بخاتي، اننا "نجد اليوم حالة هيمنة من جهات حزبية كبيرة على المواقع المهمة في هذه الدولة"، مضيفا "اننا اليوم نشاهد العودة الى نفس الاخطاء السابقة ويتم حشر شخصيات غير كفوءة بمناصب مهمة بالدولة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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