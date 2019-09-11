انتحار ايرانية حرقا إثر القبض عليها لمحاولة دخول ملعب كرة قدم

وقال التقرير إن موت امرأة أضرمت النار في نفسها إثر القبض عليها لمحاولة دخول ملعب لمشاهدة مباراة لكرة القدم أثار الغضب العارم داخل إيران وخارجها.

واضاف التقرير أن سحر الخودياري، 30 عاما، كانت تلقب بـ "الفتاة الزرقاء" نظرا لتشجيعها لفريقها "استقلال طهران"، وهو واحد من أهم فرق كرة القدم في البلاد. وفي آذار ارتدت سحر شعرا مستعارا وألوان الفريق وحاولت دخول مباراته أمام الإمارات، ولكن الشرطة ألقت القبض عليها، وأمضت ليلتين حبيسة، ثم علمت أنها ستتم محاكمتها وقد تسجن.



واشار تقرير الصحيفة الى أن وفاتها، بعد أن أضرمت في نفسها النار أمام قاعة المحكمة، أدى إلى غضب عارم وموجة من التعازي من اللاعبين ومحبي كرة القدم، ةموضحة أنه توجد مطالبات باستبعاد إيران من كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إذا استمرت في حظرها حضور النساء المباريات.اما صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقالت إن المشجعة الإيرانية سحر الخضيري أشعلت النيران في نفسها، بعدما علمت بإمكانية تعرضها للسجن على خلفية محاولتها دخول أحد ملاعب كرة القدم لمتابعة فريقها المفضل استقلال طهران.ويُحظر على النساء دخول ملاعب كرة القدم في إيران، رغم أنه يُسمح لهن بمشاهدة بعض الألعاب الرياضية الأخرى، مثل الكرة الطائرة، وتواجه المخالفات أحكاما بالسجن.

وأوضحت الصحيفة أن صاحبة الـ30 عاما توفيت في أحد مستشفيات العاصمة الإيرانية، متأثرة بإشعالها النار في نفسها الأسبوع الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن سحر الخضيري حاولت دخول ملعب إحدى مباريات فريق استقلال طهران متنكرة في زي رجل، حيث ارتدت معطفا طويلا، قبل أن توقفها الشرطة وتكتشف خدعتها.

وأمضت المشجعة الإيرانية 3 ليال في السجن قبل إطلاق سراحها في انتظار حكم المحكمة في القضية، إلا أنها وجدت في إحراق نفسها وسيلة للتعبير عن غضبها من قهر المرأة وحرمانها من متابعة مباريات كرة القدم.

يذكر أن الكثير من النساء الإيرانيات المحبات لمشاهدة مباريات كرة القدم في الملاعب قررن تحدي قمع النظام الإيراني بالتخفي في زي الرجال، حتى يتمكنّ من تحقيق رغبتهنّ في مشاهدة معشوقتهن الأولى كرة القدم على أرض الواقع.