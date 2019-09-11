نفط ذي قار تبرم عقداً مع شركة الحفر العراقية لحفر ٢٠ بئراً نفطياً

اعلنت وزالرة النفط، الاربعاء، عن قيام شركة نفط ذي قار بابرام عقدا مع شركة الحفر العراقية لحفر ٢٠ بئراً نفطياً، مبينة ان الكلفة المالية 128 مليون دولار.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن نعمة في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "دعما من الوزارة للجهد الوطني تم توقيع العقد بين شركتين ضمن القطاع النفطي لتطوير الانتاج في حقل الناصرية من خلال حفر 20 بئراً تضيف الى معدلات الانتاج في الحقل 40 الف برميل من النفط الخام، فضلاً عن استثمار الغاز المصاحب بمعدلات تصل الى 20 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز سيتم استخدامها كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

واضاف نعمة ان "هذا المشروع سيفتح الباب لتوفير فرص العمل للايدي العاملة العراقية في محافظة ذي قار".

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من جانبه، اكد مدير عام شركة نفط ذي قار علي وارد، ان "العقد من العقود المهمة التي لها الاثر في زيادة الطاقات الانتاجية من النفط الخام والغاز، حيث ستصل الطاقات الانتاجية لحقل الناصرية بعد انجاز عمليات الحفر الى 200 الف برميل باليوم وزيادة الطاقة الانتاجية للغاز في الحقل لتصل الى 100 مقمق باليوم".

واشار وارد ان "توقيع العقد ياتي وفقا لستراتيجية وزارة النفط في تنفيذ مشاريع تطوير الانتاج والحقول بالجهد الوطني"، موكداً ان "حقل الناصرية يشهد نموا مضطرداً بفضل الملاكات الوطنية في شركة نفط ذي قار".

فيما اعتبر مدير عام شركة الحفر العراقية باسم محمد خضير ان "توقيع العقد يأتي انسجاماً مع رؤية الوزارة بدعم شركات الجهد الوطني من خلال حصول شركة الحفر العراقية على عقود لحفر الابار"، مبينا ان "العقد يتضمن تنفيذ عمليات حفر 20 بئراً باستخدام اربعة ابراج حديثة، وان الشركة ستوفر كافة الامكانيات لتنفيذ العقد خلال المدة المقررة والبالغة سنتان، بكلفة مالية 128 مليون دولار".