العراق: نتشاور مع تركيا بشأن وجود قواتها على أراضينا

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، انه يتشاور مع تركيا بشأن وجود قواتها داخل الاراضي العراقية، مبينا انه تم تحديد مواعيد اللجنة المشتركة مع مصر والذي سيكون قريبا جدا.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجامعة العربية ان "بغداد على تواصل دائم مع تركيا، بشأن وجود قواتها في الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن "الأتراك يدركون حساسية هذا الأمر".

واضاف الحكيم "في الواقع، نحن على اتصال دائم، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع والمخابرات في هذا المجال، والأتراك يعرفون حساسية المنطقة وأهميتها"، موضحا "اننا نعرف خطورة منظمة بي كا كا ومواقفها، ولدينا أيضا جهد عراقي مثمر في هذا الجانب مع الأتراك".

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وردا على سؤال من أحد الصحفيين حول، العلاقات المصرية العراقية، قال إنها "علاقات متطورة جدا وعميقة"، لافتا الى ان "العراق عمقه الأرضي في الأردن ومصر، ونحن الآن نعتبر القاهرة هي شقيقتنا الكبرى، وتحدثنا مع وزير الخارجية المصري، وحددنا مواعيد اللجنة المشتركة برئاسة رئيس الوزراء، وسيكون قريبا جدا".

وأكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، في وقت سابق، أن القوات التركية المتواجدة في منطقة بعشيقة جاءت بطلب جهات رفيعة بالعراق، لافتا الى أن التفاهم المشترك هو من يحدد خروج تلك القوات.