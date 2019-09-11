نائب: لن نسمح بأي ضغوط أميركية تعرقل شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الأربعاء، عدم السماح بأية ضغوط أميركية لعرقلة شراء العراق منظومة دفاع جوي روسية، مشيراً إلى أن العراق بلد حر "وليس ولاية تابعة أميركا".
وأضاف، أن "العراق بلد حر وليس ولاية تابعة لأميركا أو أية دولة أخرى وعلى أميركا أن تدرك هذا الأمر جيداً، ولن نقبل بأي تدخل خارجي لفرض إرادة معينة على العراق خصوصاً في ملف التسليح لأنه أمن خاص بالبلد ولا يحق لأي بلد أن يتعرف على ملف تسليح العراق أو شراء منظومتة الدفاعية".
وتابع، أننا "سنعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على طرح قانون إخراج القوات الأجنبية، إضافة إلى توفير كافة الأجواء والإجراءات المناسبة لتسليح البلد وحمايته من أي اعتداء خارجي"، مبيناً أن "الفصل التشريعي المقبل سيكون حاسماً لسيادة العراق ووحدة أراضيه".
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