البيرو تثأر من البرازيل وفوز كاسح للأرجنتين بثلاثية لاوتارو مارتينيز

وبدا فريق المدرب تيتي في طريقه للتعادل الثاني تواليا بعد الذي حققه قبل ثلاثة أيام في ميامي ضد كولومبيا 2-2 بفضل نجمه العائد نيمار الذي سجل هدفا ومرر كرة هدف الافتتاح لكاسيميرو في أول مشاركة له منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران/يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه.لكن المنتخب البيروفي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام البرازيل 1-3 في 7 تموز/يوليو الماضي، خطف الفوز الثأري بهدف في الدقيقة 85 من اللقاء الذي بدأه نيمار على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل في الدقيقة 63 بدلا من روبرتو فيرمينو.

وتدين البيرو بفوزها المعنوي الهام الى لويس أبرام الذي افتتح سجله التهديفي مع منتخب بلاده بأفضل طريقة من خلال كرة رأسية إثر ركلة حرة نفذها يوشيمار يوتون (85)، ملحقا بمنتخب "سيليساو" هزيمته الأولى في مبارياته الـ18 الأخيرة، وتحديدا منذ ربع نهائي مونديال روسيا حين خسر أمام بلجيكا 1-2 في 6 تموز/يوليو 2018.



وخلافا للغريم البرازيلي، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزا كاسحا على نظيره المكسيكي 4-صفر في سان أنتونيو (تكساس) بفضل ثلاثية مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لاوتارو مارتينيز.

وحسمت الأرجنتين، القادمة من تعادل سلبي قبل خمسة أيام مع تشيلي في لوس أنجليس بغياب قائدها ليونيل ميسي الذي يتعافى من إصابة في ساقه اليمنى أبعدته عن المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني، اللقاء في الشوط الأول الذي سجلت فيه أهدافها الأربعة.

ومهد مارتينيز طريق الفوز أمام فريق المدرب ليونيل سكالوني بتسجيله الهدفين الأولين في الدقيقتين 17 و22 ثم أضاف الرابع لبلاده في الدقيقة 39، حين كانت متقدمة بثلاثية بعد ركلة جزاء نفذها لاعب باريس سان جرمان الفرنسي ليونادرو باريديس (33).

ووضع المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز حدا للمباريات الـ12 المتتالية التي خاضتها المكسيك دون هزيمة بقيادة مدرب "لا ألبيسيليستي" السابق خيراردو "تاتا" مارتينو الذي أشرف على منتخب بلاده بين 2014 و2016.

Advertisements

كما إنها المرة الأولى التي تتلقى فيها المكسيك، القادمة من فوز كبير على الولايات المتحدة 3-صفر الجمعة، أربعة أهداف منذ خسارتها أمام ألمانيا 1-4 في نصف نهائي كأس القارات عام 2017 في روسيا.

وفي سانت لويس، كاليفورنيا، وبغياب نجميها لويس سواريز وإدينسون كافاني المصابين، تعادلت الأوروغواي مع الولايات المتحدة بهدف لبراين رودريغيز (50)، مقابل هدف لجوردن موريس (79).

كما تعادلت كولومبيا مع فنزويلا دون أهداف في أبرز المباريات الودية الأخرى التي أقيمت الثلاثاء في الأميركيتين، فيما خسرت تشيلي أمام الهندوراس 1-2.

