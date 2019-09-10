عبد المهدي: لولا خطة الطوارئ في كربلاء لحصلت فاجعة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، انه لولا خطة الطوارئ في كربلاء لحصلت فاجعة، فيما اشار الى ان اجراءات معالجة المصابين خلال التدافع ممتازة والغالبية غادروا المستشفى. يتبع..



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