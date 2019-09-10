كربلاء تعلن الحداد الرسمي ثلاثة ايام

اعلنت محافظة كربلاء، الاربعاء، الحداد الرسمي ثلاثة ايام على ارواح الذين استشهدوا خلال ركضة طويريج في المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة علي المالكي وموافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، تعلن الحكومة المحلية في كربلاء الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام على ارواح شهداء عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين أستشهدوا اليوم أثناء ركضه طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الامام عليه السلام".
واضافت انه "بهذه المناسبة الاليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة"، مشيرة الى انه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة ليومين".
واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.
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