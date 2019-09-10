الصحة: الحصيلة النهائية لتدافع الزائرين في كربلاء بلغت 133 شهيدا ومصابا

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، ان الحصيلة النهائية لتدافع الزائرين في كربلاء بلغت 133 شهيدا ومصابا. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحصيلة النهائية لحادث التدافع للزائرين في كربلاء بلغت ٣١ شهيدا و ١٠٢ مصابا". Advertisements واضافت ان "بعض المصابين تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى". يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم.

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