دعت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، المواطنين ممن لم يستلم سنوية مركبته أو اجازة السوق الى مراجعة مواقعها لاستلامها اعتبارا من الغد. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندعو المواطنين الذين لم يستلموا سنويات مركباتهم أو اجازات السوق الى مراجعة مواقعها اعتبارا من الغد لغرض استلامها". وقدمت المديرية "اعتذارها للمواطنين على التأخير الذي حصل خلال الايام الثلاثة الماضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور تدعو لمراجعة مواقعها لاستلام السنويات واجازات السوق اعتبارا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.