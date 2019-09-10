عبد المهدي يصل الى كربلاء

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الاخير وصل الى محافظة كربلاء.

وقال المكتب في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى محافظة كربلاء".

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وأعرب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن تعزيته بحادثة التدافع في محافظة كربلاء.

واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.