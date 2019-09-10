السفارة الكويتية: لا ضحايا كويتيين بحادث التدافع في كربلاء

وذكرت السفارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أنه "بناء على المعلومات المتوفرة لديها عبر تواصلها مع الجهات المعنية في العراق، لا يوجد ضحايا او مصابين من الرعايا الكويتيين في تدافع الزوار في كربلاء اليوم".وأضافت أن "السفارة الكويتية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للرعايا الكويتيين المتواجدين في العراق على الرقم المخصص لذلك (009647802604124)".

وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.