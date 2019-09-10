أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشاركته في عمليات لتدمير مركز عبور "داعش" من سوريا للعراق.
وأضاف: "تجري عمليات التطهير الأرضي حاليا بواسطة الكتيبة الثانية من قوات العمليات الخاصة العراقية لتدمير مركز عبور رئيس يستخدمه إرهابيو داعش للعبور من سوريا وصحراء الجزيرة إلى الموصل ومخمور وكركوك".
ونقل البيان عن قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، اللواء إيرك. ت. هيل قوله: "نحرم (داعش) من القدرة على الاختباء في جزيرة كنعوص.. ونساعد في تهيئة الظروف لقواتنا الشريكة لمواصلة تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وأشار إلى أن "قوات التحالف استخدمت 80 ألف باوند من الذخيرة في عملياتها على هذه الجزيرة لحرمان (داعش) من القدرة على الاختباء في الغطاء النباتي الكثيف داخل الجزيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يعلن مشاركته بعمليات لتدمير مركز عبور 'داعش' من سوريا للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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