طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الثلاثاء، المؤسسة الصحية ببذل قصارى الجهود للحفاظ على حياة المصابين بحادث التدافع في كربلاء.
وأضاف أن "هؤلاء الاحبة لم يتوانوا عن نصرة النداء الحسيني(هل من ناصر ينصرنا) الذي اطلقه امامهم المظلوم في عرصة كربلاء وهم في رحاب ابن بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفي يوم من ايام الله ".
وأوضح "نتقدم الى اسر الضحايا بأحر التعازي واسمى آيات المواساة سائلين العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ومنهل كرامته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، مطالباً المؤسسة الصحية بـ "بذل قصارى الجهود للحفاظ على حياة المصابين لاسيما ذوي الحالات الحرجة منهم".
وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكيم يطالب المؤسسة الصحية ببذل قصارى الجهود للحفاظ على حياة المصابين بحادث التدافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.