الحكيم يطالب المؤسسة الصحية ببذل قصارى الجهود للحفاظ على حياة المصابين بحادث التدافع

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بحزن عميق وأسف شديد تلقينا نبأ حادثة التدافع والاختناق التي حصلت اليوم، في الحرم الطاهر للامام الحسين (عليه السلام )اثناء أداء شعيرة ركضة طويريج، مما ادى الى وفاة عدد من الزوار واصابة اخرين ، نحتسبهم قرابين وشهداء في طريق الحق الحسيني".وأضاف أن "هؤلاء الاحبة لم يتوانوا عن نصرة النداء الحسيني(هل من ناصر ينصرنا) الذي اطلقه امامهم المظلوم في عرصة كربلاء وهم في رحاب ابن بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفي يوم من ايام الله ".

وأوضح "نتقدم الى اسر الضحايا بأحر التعازي واسمى آيات المواساة سائلين العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ومنهل كرامته وان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، مطالباً المؤسسة الصحية بـ "بذل قصارى الجهود للحفاظ على حياة المصابين لاسيما ذوي الحالات الحرجة منهم".



وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.