واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري وحزب الله وحماس وداعش

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعديلات في نظام فرض العقوبات ردا على الأنشطة الإرهابية، تنص على توسيع الإجراءات ضد "داعش" والقاعدة" و"حماس" و"حزب الله" والحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية لبلاده، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء: "وقع الرئيس على مرسوم جديد يشدد على الزعامة الحاسمة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب الدولي".



وأضاف منوتشين: "المرسوم الجديد يعدل نظام فرض العقوبات الهادف إلى مكافحة الإرهاب، ويوسع بصورة بالغة قدراتنا في مجال تطبيق الإجراءات التقييدية وردع الإرهابيين في العالم كله".

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