اكدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، انها تتابع قضية حادثة كربلاء وما تبعها من سقوط ضحايا، ولمعرفة ما اذا كان بيهم من جنسيات اجنبية.
يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم قرب العتبة الحسينية المباركة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: نتابع مع السلطات المختصة لمعرفة وجود اجانب ضمن ضحايا التدافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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