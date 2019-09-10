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الخارجية: نتابع مع السلطات المختصة لمعرفة وجود اجانب ضمن ضحايا التدافع

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اكدت وزارة الخارجية، الثلاثاء، انها تتابع قضية حادثة كربلاء وما تبعها من سقوط ضحايا، ولمعرفة ما اذا كان بيهم من جنسيات اجنبية.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الخارجية تتابع مع السلطات المختصة لمعرفة ما إذا كان من ضمن ضحايا التدافع جنسيات أجنبية".

يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم قرب العتبة الحسينية المباركة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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