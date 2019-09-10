الخارجية: نتابع مع السلطات المختصة لمعرفة وجود اجانب ضمن ضحايا التدافع

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزارة الخارجية تتابع مع السلطات المختصة لمعرفة ما إذا كان من ضمن ضحايا التدافع جنسيات أجنبية".

يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم قرب العتبة الحسينية المباركة.