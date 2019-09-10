الحلبوسي يدعو لاستنفار كل الجهود لإغاثة المصابين في كربلاء

وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نتقدم ببالغ حزننا بوقوع عدد من الشهداء والجرحى جراء حالات التدافع والاختناق أثناء مراسم زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء".

ودعا رئيس البرلمان، الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والجهات المعنية إلى "استنفار كل الجهود لإغاثة المصابين".



وكان تدافعاً قد حدث في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 36 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين.