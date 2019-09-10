وسائل اعلام ايرانية تنشر صورة للصدر بموكب عزاء في ايران بحضور الخامنئي

نشرت وسائل اعلام ايرانية، الثلاثاء، صورة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يحضر موكب عزاء بذكرى عاشوراء في ايران.

وتظهر الصورة، بحسب وكالة انباء فارس، توسط الصدر، المرشد الايراني الاعلى علي الخامنئي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وكان مصدر في التيار الصدري بمحافظة النجف افاد، الجمعة الماضية، بأن زعيم التيار مقتدى الصدر يتواجد حالياً في مدينة قم.