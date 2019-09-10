وزير النقل: لم تحدث قطوعات للطرق وأوصلنا زائري عاشوراء إلى أقرب نقطة للحرمين

وقال عبد الله في حديث لـ السومرية، إن "خطة نقل ووصول زائري عاشوراء نجحت، وتم إيصال الزائرين إلى أقرب نقطة للحرمين"، مبيناً أن "عمليات النقل شهدت انسيابية دقيقة جداً بفضل تضافر الجهود والتعاون بين كل الدوائر وما بين قيادة عمليات الفرات الاوسط والعتبات المقدسة".وأضاف أنه "تم توفير الاف المركبات من قبل الشركة العامة لادارة النقل الخاص واستمر العمل خلال 24 ساعة، ولم تشهد عملية النقل اي حالة تلكؤ"، مبيناً أن "تدفق الزائرين أكثر من الأعوام السابقة".

وأوضح لعيبي، أن "عملية النقل تمت بصورة ناجحة وبكل دقة، ولم تحدث أي قطوعات للطرق خلال هذه السنة، بينما كان الزائر في الاعوام السابقة يقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى الحرمين".

