أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء، عدم حدوث أي قطوعات للطرق خلال زيارة عاشوراء، فيما أشار إلى أنه تم إيصال الزائرين إلى أقرب نقطة للحرمين.
وأضاف أنه "تم توفير الاف المركبات من قبل الشركة العامة لادارة النقل الخاص واستمر العمل خلال 24 ساعة، ولم تشهد عملية النقل اي حالة تلكؤ"، مبيناً أن "تدفق الزائرين أكثر من الأعوام السابقة".
وأوضح لعيبي، أن "عملية النقل تمت بصورة ناجحة وبكل دقة، ولم تحدث أي قطوعات للطرق خلال هذه السنة، بينما كان الزائر في الاعوام السابقة يقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى الحرمين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل: لم تحدث قطوعات للطرق وأوصلنا زائري عاشوراء إلى أقرب نقطة للحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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