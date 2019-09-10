المالكي يطالب باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل اليوم في كربلاء

طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الثلاثاء، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل اليوم من سقوط ضحايا في كربلاء.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وجه برقية تعزية الى الشعب العراقي وذوي ضحايا حادثة كربلاء المقدسة من الزوار المشاركين في احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام نتيجة التدافع وحالات الاختناق التي حصلت خلال اداء مراسم الزيارة اليوم" .
ودعا المالكي الى "ضرورة الاهتمام بذوي الضحايا والمصابين وتقديم الرعاية الكاملة لهم"، مطالبا الحكومة المحلية والجهات المختصة بـ"اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل اليوم".
ودعا المالكي الى "ضرورة الاهتمام بذوي الضحايا والمصابين وتقديم الرعاية الكاملة لهم"، مطالبا الحكومة المحلية والجهات المختصة بـ"اتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ما حصل اليوم".
واشاد المالكي، بـ"جهود القوات الأمنية والأجهزة الخدمية التي ساهمت في اغاثة المصابين" .
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