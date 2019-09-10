وزير الصحة من كربلاء: 25 مصاباً غادروا المستشفى وهناك تسعة بحالة حرجة

اعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، الثلاثاء، عن مغادرة 25 مصاباً المستشفى بعد حادث التدافع الذي وقع اليوم في كربلاء، مؤكداً وجود تسعة مصابين في حالة حرجة، فيما اشار محافظ كربلاء نصيف الخطابي الى مشاركة 4 ملايين زائر في مراسم عاشوراء.
وقال العلوان خلال مؤتمر صحافي في كربلاء وحضرته السومرية، إن "هناك 31 حالة وفاة و103 جرحى بينهم ٢٥ غادروا المستشفى بوضع جيد وهناك ٩ متواجدين في المستشفى بحالة جداً حرجة".
من جانبه، قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي خلال المؤتمر، إن "الحادث كان تدافعاً وتم سقوط شهداء وجرحى"، مشيرا الى أن "الذين شاركوا في عزاء ركضة طويريج أكثر من ٤ ملايين زائر".
يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم.
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