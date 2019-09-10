واشنطن تعزي بضحايا كربلاء وتعلن تضامنها مع الجرحى

قدمت الولايات المتحدة الامريكية، الثلاثاء، تعازيها بضحايا الزائرين في كربلاء، واكدت تضامنها مع الجرحى.
وقالت السفارة الامريكية في بغداد ببيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر قدم تعازيه القلبية لعوائل الذين فقدوا أرواحهم اليوم في كربلاء".
واضافت "نيابة عن سفارة الولايات المتحدة في بغداد، نتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى، وتضامننا مع الجرحى في كربلاء اليوم. نأسف لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".
يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم قرب العتبة الحسينية المباركة.
واضافت "نيابة عن سفارة الولايات المتحدة في بغداد، نتقدم بتعازينا القلبية لعوائل القتلى، وتضامننا مع الجرحى في كربلاء اليوم. نأسف لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل".
يشار الى ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (10 ايلول 2019) استشهاد 31 شخصا واصابة نحو 100 اخرين جراء التدافع الذي حصل اثناء مراسم زيارة العاشر من محرم قرب العتبة الحسينية المباركة.
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