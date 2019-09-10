ابو رغيف يكشف عن السيطرة على 570 حزاما ناسفا و25 عبوة في الانبار

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، السيطرة على 570 حزاما ناسفا و25 عبوة في أضخم انجاز استخباري بتأريخ العراق، مؤكدة أن العملية نفذتها خلية الصقور وبالتعاون مع قيادة عمليات الانبار.
وقال ابو رغيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في أضخم انجاز استخباري بتأريخ العراق، خلية الصقور وبالتعاون مع قيادة عمليات الانبار، تتمكن من السيطرة وتفجير 570 حزاما ناسفا و25 عبوة مضادة للدروع".
وأضاف أنه "تم السيطرة على 55 رمانة يدوية تصنيع محلي و14 لتر من مادةc4 و مواد 14 لتر c4"، مشيرا الى أن "هذه الأحزمة كانت مهيئة لغرض توزيعها لإرهابيين وانتحاريين".
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