ابو رغيف يكشف عن السيطرة على 570 حزاما ناسفا و25 عبوة في الانبار

كشف الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، السيطرة على 570 حزاما ناسفا و25 عبوة في ‏أضخم انجاز استخباري بتأريخ العراق، مؤكدة أن العملية نفذتها خلية الصقور وبالتعاون مع قيادة عمليات الانبار.

وقال ابو رغيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في ‏أضخم انجاز استخباري بتأريخ العراق، خلية الصقور وبالتعاون مع قيادة عمليات الانبار، تتمكن من السيطرة و‏تفجير 570 حزاما ناسفا و‏25 عبوة مضادة للدروع".

وأضاف أنه "تم السيطرة على ‏55 رمانة يدوية تصنيع محلي و‏14 لتر من مادةc4 و‏ مواد 14 لتر c4"، مشيرا الى أن "‏هذه الأحزمة كانت مهيئة لغرض توزيعها لإرهابيين وانتحاريين".