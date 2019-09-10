نائب: الاخفاق الحكومي لا يعني افشال او سحب الثقة عن الحكومة

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اخفاقا لدى بعض الوزارات وخاصة الوزارات الخدمية، ناهيك عن الحكومة برمتها لم تلتزم في العديد من فقرات المنهاج الحكومي"، مبينا ان "الموازنة لم يتبقى منها الا ثلاثة اشهر وما زال حتى اللحظة هنالك تلكؤ كبير في انجاز العدد الاكبر من المشاريع التي وضعت فيها ولم يتلمس المواطن اي شيء منها رغم حجم المبالغ الكبير الذي تضمنته في ابوابها".واضاف الشبكي، ان "الاخفاق وعدم الرضا عن اداء بعض الوزارات ليس معناه ان نذهب الى افشال او سحب الثقة عن الحكومة، بل ينبغي ان نعمل بشكل مهني من اجل تقويم عملها وتصويبها بالشكل الصحيح"، لافتا الى ان "بعض الوزراء قد يكون هناك حاجة لاستبدالهم لاسباب عديدة لكن بنفس الوقت فهنالك بعض الوزارات الاداء فيها جيد مقارنة بباقي الوزارات".

واكد الشبكي، ان "التقييم لعمل الحكومة سيكون احد اهم اولويات عمل مجلس النواب بالفصل التشريعي الجديد الذي نعتقد انه سيكون اكثر نشاطا من الفصلين التشريعين السابقين لوجود العديد من التشريعات والمهام الرقابية التي سيتضمنها".

