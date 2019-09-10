نائب: الاخفاق الحكومي لا يعني افشال او سحب الثقة عن الحكومة

اعتبر النائب عن تحالف البناء قصي عباس الشبكي، الثلاثاء، ان الفصل التشريعي المقبل لعمل مجلس النواب سيكون "اكثر نشاطا" من الفصلين التشريعين السابقين، فيما اشار الى ان الاخفاق بعمل الحكومة لا يعني افشالها او سحب الثقة عنها.
واضاف الشبكي، ان "الاخفاق وعدم الرضا عن اداء بعض الوزارات ليس معناه ان نذهب الى افشال او سحب الثقة عن الحكومة، بل ينبغي ان نعمل بشكل مهني من اجل تقويم عملها وتصويبها بالشكل الصحيح"، لافتا الى ان "بعض الوزراء قد يكون هناك حاجة لاستبدالهم لاسباب عديدة لكن بنفس الوقت فهنالك بعض الوزارات الاداء فيها جيد مقارنة بباقي الوزارات".
واكد الشبكي، ان "التقييم لعمل الحكومة سيكون احد اهم اولويات عمل مجلس النواب بالفصل التشريعي الجديد الذي نعتقد انه سيكون اكثر نشاطا من الفصلين التشريعين السابقين لوجود العديد من التشريعات والمهام الرقابية التي سيتضمنها".
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