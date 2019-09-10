ركضة طويريج 'صور'

وشهدت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، مراسيم ركضة طويريج الشهيرة بمشاركة مئات الالاف من الزائرين. واتجه جموع الزائرين والمعزين ركضا باتجاه مرقد الإمام الحسين (ع) وهم يقومون "بلطم" رؤوسهم تعبيرا عن مظهر الحزن لاستشهاد الامام الحسين. وتعتبر "ركضة طويريج" واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم، وتعود التسمية الى احد ألأقضيه التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضه تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسميت الممارسه بركضة طويريج، والقنطره تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة. الصور بعدسة علي جاسم Advertisements



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