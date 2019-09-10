بالصور.. حالات اختناق بين الزائرين في الكاظمية وكربلاء

وعزا المصدر، عبر حديثه لـ الخليج 365، سبب حالات الاختناق تلك الى الزخم والاعداد الكبيرة للزائرين في المدينتين المقدستين، مشيرا الى عدم وجود اي وفيات لغاية الان .

واعلن رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء وزير النقل عبد الله لعيبي، في وقت سابق الثلاثاء، بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.