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افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتسجيل عدد من حالات الاختناق بين الزائرين ضمن مدينة الكاظمية في بغداد وفي محافظة كربلاء .
وعزا المصدر، عبر حديثه لـ الخليج 365، سبب حالات الاختناق تلك الى الزخم والاعداد الكبيرة للزائرين في المدينتين المقدستين، مشيرا الى عدم وجود اي وفيات لغاية الان .
واعلن رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء وزير النقل عبد الله لعيبي، في وقت سابق الثلاثاء، بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حالات اختناق بين الزائرين في الكاظمية وكربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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