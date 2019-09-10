بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء 'صور'

اعلن رئيس غرفة عمليات نقل زائري عاشوراء وزير النقل عبد الله لعيبي، الثلاثاء ، بدء عملية التفويج العكسي لزائري كربلاء المقدسة بعد انتهاء مراسم زيارة عاشوراء. وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان اساطيل وزارة النقل باشرت بعملية التفويج العكسي لزائري عاشوراء وعلى مختلف المحاور ، مؤكدا زج الالف المركبات الاحتياط المختلفة السعات لاستيعاب الحشود المليونية التي توافدت لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام.



واكد لعيبي ان عملية تفويج الزائرين تجري بانسيابية عالية وبدون اي معرقلات تذكر، مضيفاً ان جهد النقل باقٍ ومتواصل لنقل اخر زائر من مدينة كعبة الاحرار . Advertisements



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