اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، ان التحالف الدولي وجه ضربات موجعة عالج من خلالها ٣٧ هدفا في صلاح الدين.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة، وخلال عملية نوعية في المنطقة المحصورة بين كنعوص العليا وكنعوص السفلى بمحافظة صلاح الدين، انطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تفتيش وتطهير لهذه المنطقة وعبور نهر دجلة باتجاه الاهداف في منطقة الهيجل".
واضافت ان "ذلك تم باسناد طيران التحالف الدولي بعد ان وجه ضربات موجعة عالج من خلالها ٣٧ هدفا".
ونفذ جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية في مناطق بصلاح الدين لملاحقة فلول "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الدولي يعالج 37 هدفا في صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.