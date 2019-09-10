التحالف الدولي يعالج 37 هدفا في صلاح الدين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، ان التحالف الدولي وجه ضربات موجعة عالج من خلالها ٣٧ هدفا في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة، وخلال عملية نوعية في المنطقة المحصورة بين كنعوص العليا وكنعوص السفلى بمحافظة صلاح الدين، انطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تفتيش وتطهير لهذه المنطقة وعبور نهر دجلة باتجاه الاهداف في منطقة الهيجل".

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واضافت ان "ذلك تم باسناد طيران التحالف الدولي بعد ان وجه ضربات موجعة عالج من خلالها ٣٧ هدفا".

ونفذ جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية في مناطق بصلاح الدين لملاحقة فلول "داعش".