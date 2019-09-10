صور جديدة لمخزن العتاد في هيت

تنشر وكالة السورية نيوز، صورا جديدة لمخزن العتاد التابع للحشد العشائري في حيت بعد احتراقه ليلة امس. وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق المخزن واخماده على الفور. فيما كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية، اليوم الثلاثاء، ان طائرة مسيرة قصفت مخزن عتاد الحشد العشائري في هيت، مشيرا الى ان الحديث عن ان سبب الحريق هو تماس كهربائي "كلام غير دقيق". Advertisements

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