أردوغان: تركيا لا تتحمل موجة نزوح أخرى من سوريا

وقال أردوغان اليوم، إنه من غير الممكن أن تتحمل تركيا موجة نزوح أخرى من سوريا.

يأتي ذلك، بعدما أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن اعتقاده بأن واشنطن تحاول تعطيل تنفيذ اتفاق لإنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا، ولم تتخذ إلى الآن سوى إجراءات شكلية بخصوص ذلك.

