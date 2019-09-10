بالصور.. اندلاع حريق في مجمع للمواد الغذائية في ذي قار

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افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مجمع للمواد الغذائية والالبان في مركز قضاء الغراف بمحافظة ذي قار.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، في مجمع للمواد الغذائية والالبان / الطابق الثاني في مركز قضاء الغراف محافظة ذي قار.
وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني في الغراف ومركز الشطرة تمكنت من اخراج العاملين دون اصابات وانقاذ كافة المواد في الطوابق الاخرى من المبنى.
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