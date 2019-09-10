أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود البارزاني، الثلاثاء، لوزير التخطيط نوري صباح الدليمي أن الإقليم لديه ملاحظات بشأن التعداد السكاني، فيما أشار إلى ضرورة عدم تسييسه.
وأوضح البيان، أن "الجانبين تطرقا في الاجتماع، الى التعداد السكاني المزمع إجراؤه عام 2020".
وأوضح البارزاني خلال اللقاء، أن "التعداد السكاني خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، وهو وسيلة مساعدة جداً في التخطيط، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه".
وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن "أمله بأن لا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات".
من جانبه، أشار الدليمي، إلى أن "هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني لوزير التخطيط: لدينا ملاحظات بشأن التعداد السكاني ويتعين عدم تسييسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.