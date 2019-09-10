البارزاني لوزير التخطيط: لدينا ملاحظات بشأن التعداد السكاني ويتعين عدم تسييسه

وذكرت حكومة الإقليم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس حكومة الإقليم استقبل، اليوم، وزير التخطيط العراقي نوري صباح الدليمي، وبحث معه جملة من الملفات".

وأوضح البيان، أن "الجانبين تطرقا في الاجتماع، الى التعداد السكاني المزمع إجراؤه عام 2020".



وأوضح البارزاني خلال اللقاء، أن "التعداد السكاني خطوة مهمة لجمع المعلومات والبيانات، وهو وسيلة مساعدة جداً في التخطيط، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لديها ملاحظات، لا بد من مراعاتها، إزاء آلية إجرائه".

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن "أمله بأن لا يُستخدم التعداد السكاني لأهداف سياسية ضد أي من المكونات".

من جانبه، أشار الدليمي، إلى أن "هناك فرصة جيدة لحل الإشكالات كافة استناداً الى الدستور، والأجواء مناسبة جداً لصناعة نموذج جديد في العراق".

