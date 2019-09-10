السامرائي: المجلس الانتقالي مجرد افكار واقالة حكومة عبد المهدي امر مستبعد

اكد النائب السابق عبد القهار السامرائي، الثلاثاء، ان الحديث عن تشكيل مجلس سياسي انتقالي لملأ الفراغ بحال اقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي هي مجرد افكار، مشددا على ان اقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امر مستبعد.

وقال السامرائي في حديث لـ الخليج 365، ان "ما يتم طرحه من بعض السياسيين عن امكانية تشكيل مجلس سياسي انتقالي لملأ الفراغ بحال اقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هي مجرد افكار لدى مطلقيها"، مبينا ان "الغاية منها تقديم حلول استباقية بحال المضي فعلا بتلك الخطوة".

واضاف ان "منع التدخل الخارجي بهذه المرحلة على الاقل هو امر مستبعد بل صعب جدا كون اغلب القوى السياسية ما زالت لديها ارتباطات خارجية وعلاقات مع بعض الدول ومصالح توجب تلك التدخلات".

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وتابع السامرائي ان "المشهد السياسي بالمرحلة الراهنة ورغم وجود بعض الانتقادات على اداء الحكومة الحالية، لكن الوصول الى خطوة اقالتها هو امر مستبعد نتيجة لوجود دعم قوي لها حتى اللحظة داخل البرلمان والقوى السياسية الفاعلة بالمشهد السياسي".

وكشف النائب السابق في البرلمان محمد الدايني في تصريحات متلفزة عن وجود حوارات سياسية لتشكيل مجلس انتقالي بديل عن حكومة عبدالمهدي.