نقل مايكل شوماخر للمستشفى.. لتلقي 'علاج سري'

2019-09-10 | 08:10
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أنّ الألماني مايكل شوماخر بطل العالم السابق لسباقات "فورمولا 1" للسيارات نقل إلى مستشفى في باريس في وقت سابق (أمس الإثنين) لتلقي "علاج سري"
وأضافت صحيفة "لو باريزيان" بدون أن تذكر مصادرها أنّ شوماخر نقل لمستشفى "بومبيدو" في جنوب غربي باريس بعد ظهر الاثنين.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أنّ البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.
ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على طلب للحصول على تعليق.
ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى.
وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق "بنيتون" عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع "فيراري" ما بين عامي 2000 و2004.
وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت عائلته بياناً قالت فيه إنه "في أيادٍ أمينة".
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