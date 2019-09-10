نقل مايكل شوماخر للمستشفى.. لتلقي 'علاج سري'

وأكمل شوماخر 50 عاما في الثالث من كانون الثاني الماضي لكنّه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال "الألب" الفرنسية قبل 5 سنوات وهو الحادث الذي أدى لتعرضه لإصابات خطيرة في الرأس وتم وضعه في غيبوبة مستحدثة طبياً لعدة أشهر.وأضافت صحيفة "لو باريزيان" بدون أن تذكر مصادرها أنّ شوماخر نقل لمستشفى "بومبيدو" في جنوب غربي باريس بعد ظهر الاثنين.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنّ البطل السابق سيخضع لعلاج يقوم على نقل خلايا جذعية بواسطة الجراح الفرنسي فيليب ميناش.

Advertisements

ولم ترد متحدثة باسم شوماخر على الفور على طلب للحصول على تعليق.

ولا يزال شوماخر أنجح سائق في تاريخ سباقات المحركات بعد أن حقق 91 انتصاراً في سباقات الجائزة الكبرى.



وفاز شوماخر بأول لقبين مع فريق "بنيتون" عامي 1994 و1995 قبل أن يحرز 5 ألقاب متتالية مع "فيراري" ما بين عامي 2000 و2004.

وفي كانون الثاني الماضي، أصدرت عائلته بياناً قالت فيه إنه "في أيادٍ أمينة".