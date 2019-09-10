ظريف يذكّر نتنياهو بأسلحة صدام: تريد حربا مثل العراق

واعتبر ظريف في تغريدة له على تويتر، (مساء الاثنين)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يريد الحرب، بغض النظر عن الدماء البريئة، و7 تريليون دولار أخرى"، في إشارة ربما إلى تكلفة الحرب على العراق، حيث أرفق وزير الخارجية الإيراني تغريدته بمقطع فيديو قديم لنتنياهو وهو يجزم بامتلاك نظام صدام حسين لأسلحة نووية.وذكر وزير خارجية إيران في تغريدته، "الفريق بي" والذي يضم إلى جانب نتنياهو، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتبارهم يريدون الحرب أيضا، على حد وصفه.

واختتم محمد جواد ظريف تغريدته الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بالتأكيد على أنه في حالة قيام حرب مثل حرب العراق فإن نتنياهو "هذه المرة، لن يكون مشاهدًا فحسب على الخطوط الجانبية"، في إشارة إلى أنه سيكون مشاركا فيها.



جاءت تغريدة ظريف، في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه كشف حكومته عن موقع سري إيراني لتطوير أسلحة نووية في مدينة أصفهان، وأن السلطات الإيرانية دمرت هذا الموقع بعد معرفتها بكشف إسرائيل له.

وجاء إعلان نتنياهو في الوقت الذي يزور وفد من المنظمة الدولية للطاقة الذرية لطهران، في أعقاب إعلان إيران خفض التزاماتها ببنود الاتفاق النووي المبرم في 2015.

