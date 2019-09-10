شرطي يقتل أفراد عائلته وينتحر

افادت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار في منزل بمدينة دوردريخت الهولندية . فيما نقلت صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، عن مصادر مطلعة على التحقيق في الحادث أنّ شرطيا قتل أفراد أسرة بالرصاص قبل أن ينتحر.



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